Am Freitagmorgen (28.10.2022) geriet ein Lkw-Anhänger auf der BAB A6 in Fahrtrichtung Heilbronn in Brand. Die Autobahn musste zwischen dem Kreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth voll gesperrt werden.

Gegen 07:20 Uhr geriet ein Sattelzug auf Höhe der Anschlussstelle Roth aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Dem Lkw-Fahrer gelang es, den Sattelauflieger abzukoppeln und auf dem Standstreifen abzustellen. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg begann unverzüglich mit den umfangreichen Löscharbeiten des Anhängers, welcher mit Fässern voll Lithium-Ionen-Akkus geladen war. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn musste zwischen dem Kreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth komplett gesperrt werden, was zu massiven Verkehrsbehinderungen führte. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd abgeleitet. Mit Stand 14 Uhr laufen die Bergungsarbeiten noch immer an. Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wie lange diese noch andauern, da die Fässer auf einen entsprechenden Sattelzug umgeladen und anschließend auf einer Deponie sicher entsorgt werden müssen. In der Folge wird es weiterhin zu Behinderungen kommen. Die linke Spur wurde jedoch bereits wieder für den Fahrzeugverkehr frei gegeben.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

