Am frühen Freitagmorgen (15.04.2022) brach ein 20-jähriger Mann in eine Apotheke in Wendelstein ein. Beamte der Polizeiinspektion Schwabach nahmen in noch vor Ort fest.

Gegen 05:50 Uhr teilte eine Zeugin einen aktuellen Einbruch in einer Apotheke in der Hauptstraße mit. Ein Mann solle mit einem Gegenstand die Scheibe des Geschäfts einschlagen.

Beamte der Polizeiinspektion Schwabach trafen bei ihrem Eintreffen einen 20-jährigen Mann noch in der Apotheke an. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine Durchsuchung des Mannes erbrachte Bargeld, Medikamente sowie diverse Kosmetikartikel. In seinem Rucksack fanden die Beamten zudem einen Joint.

Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme wurde der 20-Jährige seiner Mutter übergeben.

