Ein 50-jähriger Mann steht im Verdacht am vergangenen Freitag (19.08.2022) mit einer Zwille (Steinschleuder) auf ein Baustellenfahrzeug in Neustadt an der Aisch geschossen zu haben. Die Kriminalpolizei Ansbach hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Der 32-jährige Fahrer eines Radladers hörte gegen 08:20 Uhr bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße einen lauten Schlag an seinem Fahrzeug. Als er sich umsah, bemerkte er, dass die Heckscheibe beschädigt war.

Das zunächst unbekannte Projektil drang nach bisherigem Ermittlungsstand zwar nicht in die Fahrzeugkabine ein. Auf Grund der potentiell lebensgefährlichen Handlung übernahm dennoch die Kriminalpolizei Ansbach die weiteren Untersuchungen in dem Fall.

Auf Grund von Zeugenaussagen lenkte sich zwischenzeitlich der Tatverdacht gegen einen 50-jährigen Mann. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Umfeld zu der Baustelle fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe - eine Zwille (Steinschleuder) auf.

Die Kriminalpolizei Ansbach leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Mann ein.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell