Polizeibericht Neustadt a.d.Aisch: Folgenschwerer Wohnungsbrand

In den frühen Freitagmorgenstunden (15.07.2022) ereignete sich ein Brand in einer Wohnung in Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Eine 55-jährige Frau verstarb noch vor Ort an den Folgen des Brandgeschehens.

Gegen 03:30 Uhr meldeten Anwohner Feuer aus einer Wohnung in der Kirchstraße im Gemeindeteil Schauerheim. Den Einsatzkräften der alarmierten Feuerwehr gelang es rasch den Brand zu löschen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die 55-jährige Bewohnerin leblos auf. Die Frau verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort an den Folgen des Brandgeschehens.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder den unberechtigten Aufenthalt unbekannter Dritter. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde.

