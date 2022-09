Am Freitagabend (09.09.2022) randalierte ein Patient im Krankenhaus Neustadt a. d. Aisch und griff dabei einen Arzt und eine Pflegerin sowie zwei Polizisten an. Der 70-Jährige musste festgenommen werden.

Gegen 19:20 Uhr wurde ein Patient auf der Station plötzlich renitent. Er warf mit Tellern und Krankenhausinventar um sich und verletzte dabei seinen behandelnden Arzt und eine Pflegerin. Als die Polizeistreife der Polizeiinspektion Neustadt a .d. Aisch eintraf, ging er mit einem Brotzeitmesser in der Hand auf die Beamten los. Auch nach mehrfacher Aufforderung legte er das Messer nicht ab, sondern warf es in Richtung eines Polizisten. Hierbei verfehlte er den Kopf des Beamten nur knapp. Der Einsatz von Pfefferspray zeigte bei dem 70-Jährigen keine Wirkung. In einem günstigen Moment konnte er schlussendlich durch die Polizeibeamten fixiert und gefesselt werden. Dabei leistete er erheblich Widerstand.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs, Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Erstellt durch: Theresa Schote

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell