Am Mittwochnachmittag (27.07.2022) kam es im Stadtteil Erlenstegen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine Autofahrerin (56) wurde dabei leicht verletzt.

Die 56-Jährige fuhr gegen 16:15 Uhr mit ihrem Toyota auf der Äußeren Sulzbacher Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen nach links in den Thumenberger Weg stieß sie mit einem Pkw Skoda zusammen, dessen Fahrer (44) auf der Erlenstegenstraße stadteinwärts unterwegs war. Die Fahrerin des Toyota kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall auf und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen - insbesondere zur Ampelphase vor der Kollision - geben können, sich unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

