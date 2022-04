Bereits am vergangenen Donnerstag (14.04.2022) ereignete sich im Stadtteil Eibach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Mann verletzt wurde. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen. Der Mann wurde als Fußgänger gegen 16:30 Uhr von einem roten oder braunen Kleinwagen am Zeitenwendeplatz angefahren. Die Fahrerin bot dem Mann zwar an, ihn ins Krankenhaus zu bringen, fuhr dann jedoch ohne Angabe ihrer Personalien weiter. Der 59-Jährige wurde verletzt und wird derzeit stationär behandelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie die Unfallverursacherin werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 zu melden.

