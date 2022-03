Am vergangenen Donnerstag (10.03.2022) beschädigte ein Pkw-Fahrer ein parkendes Fahrzeug. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr streifte ein Pkw am Obstmarkt ein geparktes Fahrzeug und fuhr ohne Anzuhalten weiter. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt und es dem Geschädigten mitgeteilt. So konnte auch der Unfallverursacher mittlerweile ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt etwa 2000 Euro Sachschaden.

Die Nürnberger Verkehrspolizei bittet nun den unbekannten Zeugen, der sich das Kennzeichen gemerkt hatte sowie eventuelle weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 zu melden.

