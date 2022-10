Am Freitagabend (07.10.2022) wurde eine 17-jährige Jugendliche bei einem Unfall in einer Diskothek im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die 17-Jährige befand sich am Freitagabend in einer Diskothek in der Regensburger Straße / Ecke Hans-Kalb-Straße. Als sie sich gegen 21:30 Uhr auf der Tanzfläche aufhielt, sprang oder fiel eine bislang unbekannte Person von einer Erhöhung auf die Tanzfläche und traf dort die 17-Jährige im Bereich des Nackens.

Die Jugendliche wurde hierdurch schwer verletzt und befindet sich seitdem in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen und bittet die bislang unbekannte Person sowie weitere Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 91950 in Verbindung zu setzen.

