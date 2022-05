Bislang Unbekannte haben seit Mitte Mai 2022 im Nürnberger Südosten zahlreiche Sachbeschädigungen durch Aufsprühen von Graffiti an verschiedenen Gebäuden begangen. Die Polizei sucht Zeugen und hat eine Belohnung ausgesetzt.

Neben dem Schwerpunkt Langwasser sind auch die Stadtteile Altenfurt und Hummelstein betroffen. Überwiegend in den Straßenzügen Georg-Ledebour-Straße, Strigauer Straße, Reinerzer Straße, Löwenberger Straße, Schornbaumstraße und Sperberstraße sprayten der oder die Täter verschiedene Schriftzüge sogenanntes Tagging an Wände, Eingangsbereiche und andere Gebäudeteile. Bislang konnten die Schriftzüge SNOT, SCOT und SKATE unter anderem in den Farben rosa, gold, schwarz und blau festgestellt werden.

Bisherigen Schätzungen zufolge beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf über 40.000 Euro. Der Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd führt die weitergehenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wurde ein Fahndungsaufruf erstellt, der in den nächsten Tagen im Umfeld der Tatörtlichkeiten verteilt wird. Seitens des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde für Hinweise die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt, die nur unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird.

Wer im Zusammenhang mit der Graffitiserie Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482-0 in Verbindung zu setzen.

