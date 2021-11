Zwei junge Frauen wurden heute (21.011.2021) in den frühen Morgenstunden von einem unbekannten Mann unsittlich begrapscht. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa gegen 02:30 Uhr befanden sich die Frauen in einer Diskothek in der Luitpoldstraße, als sie unvermittelt von einem Unbekannten über der Kleidung an Brust und Genitalbereich begrapscht wurden. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletische Figur, südländisches Aussehen, kurzes krauses Haar, 3-Tage-Bart

Die Nürnberger Kripo bittet eventuelle Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. /

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell