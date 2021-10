In den frühen Morgenstunden (07.10.2021) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Schnellimbiss im Nürnberger Stadtteil Laufamholz in Brand. Es entstand hoher Sachschaden.

Am Donnerstagmorgen gegen 01:15 Uhr, brach aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einem Schnellimbiss (Pizzeria) aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Der Berufsfeuerwehr Nürnberg gelang es, das Feuer rasch zu löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Die Pizzeria brannte nahezu vollständig aus. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens.

Mirjam Werner/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell