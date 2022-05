Im Verlauf der letzten Woche brachen Unbekannte in eine Vielzahl von Kellerabteilen im Nürnberger Süden ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In den letzten Tagen brachen Unbekannte in Kellerabteile von Mehrfamilienhäuser im Nürnberg-Langwasser ein. Hiervon waren mindestens 20 Abteile von Anwesen im Euckenweg, im Zuckmayerweg sowie drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Krieger-Straße (Nürnberg-Gartenstadt) betroffen.

Die Höhe des Sach- und des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

