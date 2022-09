Am frühen Freitagmorgen (16.09.2022) versuchten Unbekannte einen Geldautomaten im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf zu sprengen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken gemeldet, dass aus dem Anwesen einer Bankfiliale in der Mögeldorfer Hauptstraße zunächst ein Knall und dann Feuer wahrzunehmen sei.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr war offenes Feuer und Gasgeruch in dem Kassenvorraum festgestellt und das Feuer daraufhin gelöscht worden. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass Unbekannte versuchten den in dem Vorraum befindlichen Geldautomaten zu sprengen, was jedoch misslang. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, gelang den Unbekannten die Flucht.

Der gesamte Kassenvorraum wurde durch die Detonation erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

