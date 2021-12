Am Sonntag (19.12.2021) finden in Nürnberg im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr mehrere sich fortbewegende und stationäre Versammlungen statt. Hierbei kommt es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr ist im Nürnberger Süden eine sich fortbewegende Versammlung angemeldet. Hiervon ist folgende Wegstrecke betroffen:

Volksfestplatz - Bayernstraße - Frankenstraße - Allersberger Straße - Schweiggerstraße - Harsdörfferstraße - Hainstraße - Münchener Straße - Bayernstraße - Volksfestplatz

Des Weiteren ist im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung mit Aufzug angemeldet. Hiervon ist folgende Wegstrecke betroffen: Plärrer/Ecke Gostenhofer Hauptstraße - Plärrer - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Gleißbühlstraße

Ebenfalls in der Innenstadt findet zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr am Willy-Brand-Platz und in der Marienstraße (in Verlängerung des Willy-Brandt-Platzes) eine stationäre Versammlung statt.

Parallel hierzu ist im gleichen Zeitraum (14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) in der Marienstraße/Gleißbühlstraße eine stationäre Versammlung angemeldet.

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es in diesen Zeiträumen im Bereich der genannten Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecken bzw. die Veranstaltungsbereiche weiträumig zu umfahren.

