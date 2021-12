Am Donnerstagabend (30.12.2021) findet im Nürnberger Westen eine mobile Versammlung statt. Hierbei kommt es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ist im Nürnberger Westen eine mobile Versammlung angemeldet. Hiervon ist folgende Wegstrecke betroffen:

Auftaktkundgebung in der Ansbacher Straße - Petersauracher Straße - Überquerung Rotbuchenstraße - Fraasstraße - Albrecht-Thaer-Straße - Koloniestraße - Triesdorfer Straße - Steiner Weg - Neuendettelsauer Straße - Burgsalacher Straße - Überquerung Weißenburger Straße - Geraer Straße - Am Röthenbacher Landgraben - Charkovstraße - Am Röthenbacher Landgraben - Prager Straße - Am Röthenbacher Landgraben - Glasgowstraße - Gehweg Weißenburger Straße - Ramsberger Straße - Burgsalacher Straße - Ellingstraße - Röthenbacher Hauptstraße - Überquerung Ansbacher Straße - Ansbacher Straße/ Einmündung Dombühler Straße (Abschlusskundgebung).

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es in diesem Zeitraum im Bereich der genannten Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

