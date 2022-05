Für Mittwochvormittag (11.05.2022) ist eine sich fortbewegende Versammlung von der Nürnberger Innenstadt zum Stadtteil Tullnau angezeigt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr ist folgende Wegstrecke betroffen:

Willy-Brandt-Platz (Auftaktkundgebung) etwa ab 10:30 Uhr weiter über die Lorenzer Str, Franz-Josef-Strauß-Brücke, Johann-Soergel-Weg, Vogelsgarten zur Zwischenkundgebung an der Technischen Hochschule Nürnberg, Bahnhofstraße. Weiter über Bahnhofstraße, Wöhrder Talübergang, Johann-Soergel-Weg zur Abschlusskundgebung am Sandstrand Wöhrder See.

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es im genannten Zeitraum im Bereich der oben genannten Strecke zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecke weiträumig zu umfahren.

