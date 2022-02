Am frühen Freitagmorgen (25.02.2022) verursachte eine 19-Jährige in der Sebalder Altdstadt einen Verkehrsunfall. Die junge Frau war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs.

Gegen 04:30 Uhr setzte sich eine junge Frau am Fünferplatz ans Steuer eines Audi A4. Beim Starten des Pkw verwechselte sie offensichtlich Gas und Bremse und steuerte direkt in die Fassade eines Wohnhauses. Durch die Kollision entstand Sachschaden am Pkw, zudem wurde die Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Fahrerin blieb unverletzt.

Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau mit über 0,5 Promille und ohne Führerschein unterwegs war. Laut Angaben der jungen Frau, wollte sie einem Bekannten ihre bereits erlernten Fahrfähigkeiten beweisen. Die 19-Jährige erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Erstellt durch: Mirjam Werner

