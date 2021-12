Am Mittwochabend (08.12.2021) ereignete sich an der Stadtgrenze Nürnberg/Fürth ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Gegen 18:15 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Audi A 4 Avant die Magazinstraße in Richtung der Virnsberger Straße (südöstliche Richtung). An der Kreuzung zur Höfener Spange kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines schwarzen Jaguar, der die Höfener Spange in Richtung Südwesttangente (nordöstliche Richtung) befuhr.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Audi gegen den Pkw einer anderen Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Pkw bei Rotlicht auf dem Linksabbiegestreifen der Virnsberger Straße stand.

Durch den Unfall wurde eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auf Grund der unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang sucht die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg Zeugen des Zusammenstoßes. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der VPI Nürnberg unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 in Verbindung zu setzen.

