Am Wochenende und am kommenden Montag (14.,15. und 16.05.2022) finden im Stadtgebiet drei sich fortbewegende Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. Am Samstag, 14.05.2022, bewegt sich ein Aufzug mit etwa 100 Teilnehmern von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr zum Thema: "Menschenrechtsverletzungen in Oromia/Äthiopien" auf folgender Wegstrecke:

Veit-Stoß-Anlage (Auftaktkundgebung) - Zickstraße - Bärenschanzstraße - Willstraße - Deutschhherrnstraße - Praterstraße - Untere Turnstraße - Bleichstraße - Rosenaupark - Rosenaustraße - Bärenschanzstraße - Willstraße - Fürther Straße - Veit-Stoß-Anlage (Abschlusskundgebung bis 13:00 Uhr)

Am Sonntag, 15.05.2022, findet von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr ein Radaufzug des ADFC zum Thema: "Kidical Mass - für eine kindgerechte (Fahrrad)-Stadt" mit ca. 400 Teilnehmern auf folgender Wegstrecke statt:

Norikerstraße - Kressengartenstraße - Adenauerbrücke - Wöhrder Talübergang - Wassertorstraße - Prinzregentenufer - Steubenbrücke - Marientorgraben - Königstorgraben - Frauentorgraben - Am Plärrer - Ludwigstor - Ludwigstraße - Jakobsplatz (Zwischenkundgebung, ca. 20 Min.) - Schlehengasse - Schlotfegergasse - Fürther Tor - Dennerstraße - Am Plärrer - Südliche Fürther Straße - Fürther Straße (bis Willstraße, dann U-Turn) - Fürther Straße - Bleichstraße - Rosenau

Am Montag, 16.05.2022, findet von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr eine sich fortbewegende Versammlung zum Thema: "Keine Impfpflicht im Gesundheitswesen - kein "Basisschutz" - Grundrechte für alle" mit ca. 1000 Teilnehmern auf folgender Wegstrecke statt:

Kornmarkt - Hallplatz - Königstraße - Museumsbrücke - Spitalgasse - Obstmarkt - Theresienstraße - Rathausplatz - Hauptmarkt - Fleischbrücke - Kaiserstraße - Josephsplatz - Vordere Ledergasse - Schlotfegergasse - Plärrer - Ludwigstraße - Jakobsplatz - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Kornmarkt

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kommt es in den genannten Zeiträumen im Bereich der oben genannten Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecken / die Veranstaltungsbereiche weiträumig zu umfahren.

