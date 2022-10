Am Mittwochmittag (05.10.2022) entwendeten Unbekannte mehrere Schmuckstücke aus einem Juwelier in der Nürnberger Innenstadt. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 12:45 Uhr betraten drei unbekannte Männer den Verkaufsraum eines Juweliers in der Karolinenstraße. Die Unbekannten entwendeten aus einem Schaufenster mehrere Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro und verließen daraufhin das Geschäft. Nach bisherigem Ermittlungsstand bestiegen die drei Männer einen dunklen Audi-Kombi mit ausländischem Kennzeichen und fuhren davon.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell