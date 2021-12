In den Stadtteilen Weiherhaus und Gartenstadt besprühten bislang unbekannte Täter mehrere Wände mit rechtsradikalen Symbolen und Parolen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen dem 25.11.2021 und 01.12.2021 beschmierten Unbekannte mehrere Wände eines Parkhauses in der Minervastraße mit rechtspolitischen Symbolen. Unter anderem sprühten sie Hakenkreuze in roter Farbe und andere Symbole in schwarzer Farbe an die Wände.

Die Mauer einer Unterführung am Marthweg verunstalteten Unbekannte am Montag (13.12.2021) gegen 08:00 Uhr, indem sie diese mit mehreren rechtspolitischen Schriftzügen und Parolen besprühten.

An beiden Örtlichkeiten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Aufgrund des politischen Hintergrunds hat das Fachkommissariat für Staatschutzdelikte der Kriminalpolizei Nürnberg die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

