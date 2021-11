Unbekannte legten zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen (29.10.2021 - 02.11.2021) an einer Schule in Seeleinsbühl und Sonntagnacht (31.10.2021) an einer weiteren Schule in Kleinreuth b. Schweinau Feuer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im ersten Fall wurden in Plastikfolie laminierte Papierseiten angezündet, die der oder die Täter auf drei Metallbehälter der Friedrich-Wanderer-Schule in der Wandererstraße gelegt hatten. Der Brand verursachte sowohl an den im überdachten Eingangsbereich abgestellten Metallbehältern als auch der Deckenfassade Verrußungen. Der entstandene Schaden wird im 3-stelligen Bereich angesiedelt.

Im zweiten Fall beschädigten der oder die Täter gegen 21:00 Uhr mittels Stichflamme mehrere Briefkästen, Türverblendungen und die Hausfassade der Johann-Pachelbel-Realschule in der Rothenburger Straße. Hier entstand ein Schaden im 4-stelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an den Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 weiter zu geben.

