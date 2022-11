Am späten Samstagnachmittag (19.11.2022) traten Unbekannte in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs auf einen am Boden liegenden Mann ein. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Aufmerksame Passanten teilten gegen 17:45 Uhr über den Notruf mit, dass an der Bahnhofstraße / Ecke Gleißbühlstraße ein am Boden liegender Mann mit Füßen getreten werden soll.

Bei Eintreffen der alarmierten Streifen und des Rettungsdienstes fanden diese einen 46 Jahre alten Obdachlosen vor, welcher Verletzungen im Gesicht aufwies. Ersten Ermittlungen zufolge wurde er von einem oder mehreren Unbekannten wiederholt mit dem Fuß gegen den Kopf getreten.

Der Mann erlitt eine Gesichtsfraktur und wurde in einem Krankhaus medizinisch versorgt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell