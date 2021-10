Ein Fahrgast (40) hat am Freitag (01.10.2021) in den frühen Morgenstunden in der Lorenzer Altstadt einem Taxifahrer (50) den Fahrpreis vorenthalten. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der 40-Jährige ließ sich mit dem Taxi gegen 03.30 Uhr in die Maiengasse fahren. Hier angekommen, versuchte der nicht unerheblich alkoholisierte Mann mit einer SD-Speicherkarte den Fahrpreis in Höhe von knapp 30 Euro zu entrichten. Der Taxifahrer zeigte sich damit nicht einverstanden, worauf der Fahrgast versprach, das Geld aus seiner Wohnung zu holen. Daraufhin folgte ihm der Taxifahrer. Am Haus angelangt, schlug der Fahrgast die Haustür zu und verletzte dabei den 50-Jährigen an der Hand. Einer hinzugezogenen Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wurde auf Klopfen und Klingeln nicht geöffnet, woraufhin die Feuerwehr zur Wohnungsöffnung anrückte. Im Anschluss daran nahmen die Beamten den Zahlungsunwilligen in seiner Wohnung vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

