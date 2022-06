In der Nacht von gestern auf heute (31.05./01.06.2022) wurde die SPD-Geschäftsstelle in der Karl-Bröger-Straße von Unbekannten mit Farbe und politischen Parolen beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte bespritzten die Fassade des Hauses mit schwarzer Farbe auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern und brachten in roter Farbe politische Parolen an. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kripo bitten nun eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

