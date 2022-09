Am Freitagabend (16.09.2022) verhielt sich ein 14-Jähriger in der Innenstadt sexuell übergriffig gegenüber einer Gleichaltrigen. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellten den Jugendlichen und übergaben ihn an Erziehungsberechtigte.

Die Geschädigte war gegen 19:40 Uhr am Jakobsplatz unterwegs, als ihr ein fremder, vorbeifahrender Radfahrer mit der Hand auf den Po schlug. Der junge Mann, der sich in Begleitung weiterer Personen befand, flüchtete zunächst.

Über Zeugen konnten die Beamten die Identität des Tatverdächtigen in Erfahrung bringen und telefonisch Kontakt zu ihm aufnehmen. Daraufhin begab sich der 14-Jährige zur Polizeidienststelle.

Nach einer Vernehmung wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Jugendliche muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung verantworten.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell