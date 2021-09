In den letzten Wochen häuften sich in mehreren mittelfränkischen Städten die Mitteilungen über mögliche dubiose Handwerker. Die Polizei rät zur Vorsicht bei der Erteilung von entsprechenden Aufträgen.

In den letzten Wochen fanden vorwiegend Bewohner von Einfamilienhäusern in Schwabach, Nürnberg und Erlangen Flyer in den Briefkästen vor. In den Flyern wurden handwerkliche Leistungen wie Pflaster-, Stein-, Terrassen- und Dachreinigung beworben.

In einigen Fällen, in welchen die Hauseigentümer die Leistungen in Anspruch nahmen, wurde festgestellt, dass die Arbeiten danach nur teilweise und gänzlich unprofessionell ausgeführt wurden sowie ein überteuerter Arbeitslohn gefordert wurde.

Die jeweiligen zuständigen Fachkommissariate der Kriminalpolizei haben daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass einige der Betriebe nicht wie erforderlich gewerblich gemeldet sind.

Die Polizei rät, derartige Aufträge nur an Fachbetriebe zu vergeben und nicht leichtfertig auf zunächst scheinbar günstige Angebote einzugehen. Zudem sollten Sie vor der Erteilung eines Auftrags ein schriftliches Angebot mit einem Kostenvoranschlag einfordern.

