Am Dienstagabend (01.03.2022) sah ein Passant, wie eine Person in der Nürnberger Innenstadt mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantierte und verständigte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten den Vorfall schnell als Irrtum aufklären.

Gegen 18:30 Uhr machte ein Zeuge die Beamten auf eine Gruppe von drei Personen am Lorenzer Platz aufmerksam. Der Passant teilte mit, dass eine der Personen einen großen Revolver mit sich führe und damit hantiert habe.

Die Polizisten sprachen die beiden betroffenen Männer (28 und 30 Jahre) und die Frau (41 Jahre) daraufhin an und durchsuchten sie. In dem Rucksack des 30-Jährigen fanden die Beamten schnell die vermeintliche Schusswaffe, die der Zeuge gesehen hatte. Hierbei handelte es sich glücklicherweise nur um eine Schnapsflasche in Form eines Revolvers. Echte Waffen hatten die drei Personen nicht bei sich.

Da keine Straftaten vorlagen, trafen die Polizeibeamten keine weiteren Maßnahmen gegen den 30-jährigen Mann.

Erstellt durch: Lisa Hierl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell