In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.11.2021 - 07.11.2021) wurden im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 11:00 Uhr mehr als 20 Pkw, die ordnungsgemäß am Fahrbahnrand entlang der Eschenauer Straße geparkt waren. Im Bereich des Bierwegs stellten die Polizeibeamten weitere sechs beschädigte Fahrzeuge fest. Der Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrzeugseiten und verursachte dadurch einen hohen Sachschaden in Höhe von mehr als 80.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 0911/9195-0 zu melden.

Erstellt durch: Mahir Erginoglu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell