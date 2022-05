In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.05.2022) brachten bislang Unbekannte Graffiti an einem Dienstgebäude der Bundeswehr im Nürnberger Stadtteil Hummelstein an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Täter besprühten auf der Rückseite des Gebäudes in der Allersberger Straße einen Tisch und Teile der Hausfassade mit Zahlen und Schriftzügen in mehreren Farben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg Süd unter der Telefonnummer 0911/9482-0 zu melden.

