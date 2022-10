Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (23.10.2022) auf Montagmorgen (24.10.2022) beklebten Unbekannte die Türe des Büros der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im genannten Zeitraum brachten Unbekannte diverse Aufkleber mit politischen Inhalten zu den Themen Corona und Ukraine-Krieg an der Türe des Parteibüros in der Kaiserstraße an. Zudem wurden Plakate mit weiteren politikkritischen Schriftzügen hinterlassen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise, welche unter der Telefonnummer 0911/2112-6115 entgegengenommen werden.

Erstellt durch: Theresa Schote

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell