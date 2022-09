Am Freitagnachmittag (09.09.2022) wurde in Nürnberg eine Rettungssanitäterin von einem 56-jährigen Patienten sexuell belästigt. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 16:30 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung zu einer Hilfeleistung in die Rothenburger Straße gerufen. Ein 56-jähriger Mann, welcher offenbar ärztliche Hilfe benötigte, wurde daraufhin in den Rettungswagen gebracht und sollte in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gefahren werden.

In dem Rettungswagen begrapschte der 56-Jährige eine Rettungssanitäterin, welche sich um den Mann kümmerte, mehrmals aggressiv in unsittlicher Weise. Nach dem eine alarmierte Streifenbesatzung hinzugezogen wurde, unterließ der Mann weitere Handlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigungen aufgenommen.

