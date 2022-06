Bereits am Mittwoch (08.06.2022) beraubten in der Nürnberger Innenstadt drei bislang Unbekannte einem 35-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der Geschädigte befand sich gegen 23:45 Uhr in der Nähe des Spittlertorzwingers und wurde unvermittelt von drei unbekannten männlichen Personen angegangenen. Diese raubten ihm mit körperlicher Gewalt sein mitgeführtes Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Engelhardsgasse.

Ermittlungen ergaben, dass sie auf ihrer Flucht auch einem nächtlichen Spaziergänger mit Hund begegnet sein müssten.

Die drei Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Der Haupttäter war ca. 180 cm groß, breitschultrig, glatzköpfig und mit einem roten T-Shirt bekleidet. Einer seiner Begleiter trug eine Brille, eine kurze Hose mit T-Shirt und hatte dunkle Haare. Der dritte flüchtige Tatverdächtige hatte schwarze Haare, eine dünne Statur und war mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzer Hose bekleidet. Die Unbekannten sollen im Alter von 40-50 Jahre gewesen sein.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben sowie den nächtlichen Spaziergänger, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell