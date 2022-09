Am Donnerstagabend (29.09.2022) raubte ein Unbekannter einer Frau vor deren Haustüre im Innenstadtbereich eine Handtasche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:00 Uhr öffnete eine Frau ihre Haustüre an der Maxtormauer, als sie ein Unbekannter von hinten packte und zu Boden riss. Dem unbekannten Täter gelang es, ihr die Handtasche zu entreißen und Richtung U-Bahn-Haltestelle Rathenauplatz zu flüchten. Die Frau wurde durch den Überfall leicht im Gesicht und an den Beinen verletzt. Am nächsten Morgen fand ein Spaziergänger die Handtasche vor der Haustüre an der Maxtormauer auf und verständigte die Besitzerin. Hierbei konnte die Frau feststellen, dass ausschließlich ihre Geldbörse fehlte.

Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er ca. 170 cm groß und mit einer dunklen Hose und einer kurzen Blousonjacke bekleidet war.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 09112112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Theresa Schote / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell