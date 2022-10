Das Überholen eines zivilen Messfahrzeugs der Polizei wurde für einen Autofahrer am Dienstag (25.10.2022) zu einer kostspieligen Angelegenheit. Der 32-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Südwesttangente unterwegs.

Der weiße Mercedes SUV war den Beamten der Nürnberger Verkehrspolizei um kurz nach 11:00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Schweinau aufgefallen. Dort überholte der 32-jährige Autofahrer die Zivilstreife in ihrem Messfahrzeug mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten aktivierten umgehend eine Videomessung und mussten feststellen, dass der Mercedes bei erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeit von bis zu 141 km/h erreichte.

Die Polizeistreife hielt den 32-Jährigen an und leitete gegen ihn ein Bußgeldverfahren ein. Da die Beamten feststellten, dass der Mann eigentlich in Frankreich wohnt, musste er an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 630 Euro hinterlegen. Neben dem entsprechenden Bußgeldbescheid wird sich der 32-Jährige auch auf die Verhängung eines in Deutschland geltenden Fahrverbots einstellen müssen.

