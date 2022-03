Am Dienstagabend (01.03.2022) roch eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen bei einem Fahrradfahrer im Nürnberger Stadtteil Neunhof Marihuana. Die Polizei fand bei der Kontrolle des Mannes sowie der später durchgeführten Wohnungsdurchsuchung diverses Rauschgift.

Als gegen 20:30 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Neunhofer Hauptstraße auf dem Gehweg an der Streife vorbeifuhr, rochen die Beamten Marihuana. Sogleich sprachen diese den Mann an, um ihn zu kontrollieren. Hierbei warf der Fahrradfahrer einen bereits angerauchten Joint weg.

Die Polizisten durchsuchten den 42-Jährigen und entdeckten neben etwas Marihuana auch eine kleine Menge Amphetamin.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete außerdem eine Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen an. Bei dieser fand die Polizei in kleineren Mengen weiteres Marihuana und Cannabispflanzen.

Die Polizei stellte die Betäubungsmittel sicher und leitete gegen den Fahrradfahrer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell