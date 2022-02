Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bemerkte am Sonntag (20.02.2022) in der Nürnberger Innenstadt eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Als die Beamten eingriffen, versetzte einer der Beteiligten einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht.

Die Streife war gegen 04:00 Uhr am Josephsplatz auf einen lautstarken Streit zwischen mehreren Personen aufmerksam geworden. Nachdem dabei ein Mann auf einem anderen kniete, griffen die Beamten ein. Wie sich herausstellte, war es im Vorfeld zwischen einem 23-jährigen Mann und seiner 22-jährigen Freundin zu einem Beziehungsstreit gekommen. Da sich der Freund der jungen Frau dabei sehr aggressiv verhalten hatte, war ein weiterer Mann eingeschritten und hatte den 23-Jährigen vorrübergehend am Boden fixiert.

Als die Beamten die Ursache des Streits sowie die Beteiligung der umstehenden Personen an der Auseinandersetzung klären wollten, mischte sich ein Begleiter des 23-Jährigen wiederholt in eine Zeugenbefragung ein und beleidigte einen 52-jährigen Polizeibeamten. Als die Streife den Begleiter daraufhin in Gewahrsam nehmen wollten, griff der ursprünglich beteiligte 23-Jährige erneut in das Geschehen ein, um die Gewahrsamnahme seines gleichaltrigen Begleiters zu verhindern. Unvermittelt versetzte er dem 52-jährigen Polizeibeamten dabei einen Faustschlag ins Gesicht.

Letztlich nahmen die Polizeibeamten die beiden alkoholisierten 23-jährigen Männer in Gewahrsam. Gegen sie wird wegen Beleidigung bzw. Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 52-jährige Polizeibeamte begab sich nach dem Einsatz zur Behandlung in ein Krankenhaus, konnte seinen Dienst anschließend jedoch fortsetzen.

