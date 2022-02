Am Mittwochabend (02.02.2022) gelang es angeblichen Mitarbeitern einer Bank mehrere Tausend Euro zu ergaunern. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.

Am Mittwochabend riefen Unbekannte ihr späteres Opfer an und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung gewannen die Betrüger das Vertrauen des Seniors. Im weiteren Verlauf konnten die Unbekannten so mehrere Tausend Euro von dem Bankkonto ihres Opfers auf ein bislang unbekanntes Konto transferieren.

Das zuständige Fachkommissariat für Cybercrime der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und gibt folgende Hinweise:

- Bitte geben Sie auf keinen Fall und auch nicht telefonisch Zugangsdaten, Passwörter, Transaktionsnummern (TAN) usw. preis. Ihre Bank würde Sie nie danach fragen. Im Zweifelsfall nehmen Sie persönlich Kontakt mit dem jeweiligen Institut über die Ihnen bekannte Rufnummer auf.

- Öffnen Sie niemals via Mail oder SMS übersandte Links, wenn Sie Zweifel an der Identität des Absenders haben.

- Falls Sie den Verdacht haben, Opfer eines möglichen Betrugs geworden zu sein, erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei der Polizei. Informieren Sie im Verdachtsfall sofort Ihre Bank und lassen Sie Ihren Zugang sperren.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell