In den frühen Morgenstunden versuchten heute (12.01.22) Unbekannte, in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 01:30 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche in der Breiten Gasse. An dem Juweliergeschäft bemerkte er dann, dass die Scheibe des Ladens beschädigt worden war und offenbar versucht wurde, die Scheibe aufzuhebeln. Eine Person konnte der Zeuge allerdings nicht beobachten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich um den Tatort führte leider zu keinem Erfolg. Der angerichtete Schaden an der Schaufensterscheibe wird mit etwa 500 Euro beziffert.

Die Polizei bittet eventuelle weitere Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen in der Breiten Gasse beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

