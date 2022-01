Am späten Samstagnachmittag (08.01.2022) wurden in einem Warenhaus in der Innenstadt drei Ladendiebe festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Ein Ladendetektiv beobachtet das Trio gegen 16:50 Uhr bei einem gemeinschaftlichen Diebstahl von Schuhen. Die drei Männer im Alter von 24, 26 und 33 Jahren wurden bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten.

Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten noch Kleidungsstücke sicher, die vermutlich aus weiteren Diebstählen stammen.

Die drei mutmaßlichen Diebe wurden zur Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion gebracht und werden wegen Bandendiebstahl angezeigt. Die Staatsanwaltschaft stellte gegen das Trio Haftantrag.

