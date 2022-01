Am gestrigen Feiertag (06.01.2022) führte die Nürnberger Verkehrspolizei in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr am Frankenschnellweg im Bereich Hafen eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 1977 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 60 km/h wurden insgesamt 720 Fahrer beanstandet.

296 Fahrzeugführer erwartet ein Verwarnungsgeld, gegen 424 wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet und 9 Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 123 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot von zwei Monaten, 2 Punkte im Verkehrszentralregister und ein Bußgeld in Höhe von 1120EUR.

/

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell