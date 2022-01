Am Sonntagabend (02.01.2022) zündete ein 16-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt Mülltonne an. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Gegen 23:55 Uhr lief eine Jugendgruppe die videoüberwachte Königtorpassage entlang. Aus der Gruppe heraus zündete ein 16-Jähriger in der Königstraße den Inhalt von drei Mülltonnen an. Ob hierdurch Sachschaden entstanden ist wird noch ermittelt. Alle Personen entfernten sich nach der Tat fußläufig.

Durch eine Polizeistreife sowie die Nürnberger Berufsfeuerwehr konnten die Mülltonnen schnell abgelöscht werden.

Eine eingeleitete Tatortsbereichsfahndung führte zum Ergreifen eines 16-Jährigen Tatverdächtigen. Die Beamten fanden bei der Dursuchung des Jugendlichen ein Feuerzeug und stellten dieses sicher.

Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den verständigten Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 16-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet.

Erstellt durch: Mirjam Werner

