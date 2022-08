Vier junge Männer sollen am Montagabend (08.08.2022) in der Nürnberger Innenstadt einen Mann (25) zusammengeschlagen und ihm seine Sporttasche gestohlen haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der 25-Jährige hatte zuvor gegen 21:00 Uhr ein Fitnessstudio besucht und war dort bereits mit dem Quartett in Streit geraten. In der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße passten sie ihn ab und schlugen auf ihn ein. Auf seiner Flucht in Richtung Kornmarkt stellte ihm einer der Verdächtigen ein Bein und der 25-Jährige stürzte zu Boden. Hier traten dann alle vier auf ihn, sodass er sich Abschürfungen und Hämatome zuzog. Anschließend entfernte sich das Quartett in Richtung Weißer Turm und nahm auch noch die schwarze Nike Sportasche des Opfers mit.

Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gelang es im Rahmen der Fahndung einen der mutmaßlichen Schläger (20) am U-Bahnhof Weißer Turm festzunehmen. Den übrigen drei gelang unerkannt die Flucht. Von ihnen liegt nur eine vage Beschreibung vor: Alle drei etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 165 cm, 180 cm und 195 cm groß, sollen russisch gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Rufnummer 0911/2112-6115 entgegen.

