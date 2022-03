Am Dienstag (08.03.2022) geriet ein Pkw in der Nürnberger Südstadt in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Gegen 12:30 Uhr teilten Zeugen einen brennenden Pkw in einem Hinterhof der Melanchthonstraße mit.

Der alarmierten Berufsfeuerwehr Nürnberg gelang es schnell, dass Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen bestand zu keiner Zeit.

Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat für Brände bei der Nürnberger Kriminalpolizei sicherte Spuren am Brandort und geht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern momentan noch an.

