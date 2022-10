Am Freitagnachmittag (14.10.2022) stellten Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle im Nürnberger Westen Betäubungsmittel und ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sicher. Die Kontrolle führte im weiteren Verlauf zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel und zur Vollstreckung mehrerer Haftbefehle.

Am Freitagnachmittag unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West einen 36-jährigen Mann im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard einer Personenkontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das von dem Mann mitgeführte Fahrrad offenbar gestohlen war. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Wohnung im Stadtteil St. Leonhard, in welcher sich möglicherweise weitere Betäubungsmittel befinden sollen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth betraten in den Abendstunden mehrere Polizeibeamte die Wohnung und trafen dort sieben erwachsene Personen an, welche zum Teil unter Einfluss von Betäubungsmittel standen. Zudem befanden sich drei minderjährige Kinder in den Räumlichkeiten.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizeiinspektion Nürnberg-West weitere Betäubungsmittel (Marihuana und Crystal Meth) sicher. Außerdem nahmen die Beamten in der Wohnung zwei Männer fest, gegen welche mehrere Haftbefehle wegen anderer Delikte bestanden. Die beiden Männer wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Personen unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel. Die Kinder wurden im weiteren Verlauf in die Obhut des Jugendamts der Stadt Nürnberg übergeben.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell