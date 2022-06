In der Zeit zwischen 25.05.2022 und 27.05.2022 brachten Unbekannte in einem Parkhaus im Nürnberger Norden ein Graffiti an und versprühten mehrere Feuerlöscher. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte sprühten in der genannten Zeit einen großen Schriftzug (etwa 5 m x 2 m) an eine Wand in dem Parkhaus am Nordostpark. Zudem entleerten sie im Gebäude mehrere Feuerlöscher und entwendeten zwei weitere.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 9195-0 zu melden.

