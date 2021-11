Ein bislang Unbekannter beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.11.2021) mindestens fünf Autos im Stadtteil Ziegelstein. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Sonntag meldete sich ein Geschädigter bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost und erstattete Anzeige, weil an seinem in der Königsberger Straße geparkten Pkw der Lack zerkratzt worden war. Bei der Überprüfung durch eine Streife vor Ort konnten noch vier weitere am Straßenrand geparkte beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Ein Teil davon stand im Heroldsberger Weg. Auffällig ist, dass jeweils die zum Gehweg gewandte Fahrzeugseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verkratzt worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 10.000 Euro.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost prüfen nun einen Zusammenhang mit einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkw am vergangenen Donnerstag (11.11.2021, Pressemeldung 1541).

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Rufnummer 0911 9195-0 zu melden.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell