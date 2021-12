Am Donnerstagmorgen (16.12.2021) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte im Stadtteil St. Leonhard fünf Einbrecher fest, die unter anderem wertvolles Buntmetall aus einem Lagerraum entwendet hatten.

Die Männer hebelten gegen 02:00 Uhr das gekippte Fenster eines Lagerraums am Pferdemarkt auf und gelangten so in die Innenräume. Bei der Tatausführung gingen die Einbrecher professionell und arbeitsteilig vor. Sie verluden Buntmetalle und weiteres Diebesgut in zwei Pkw, die sie zuvor in der Nähe des Lagerraums geparkt hatten. Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gelang es, die fünf Männer noch während der Tatausführung festzunehmen.

Der Entwendungsschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die fünf Tatverdächtigen. Sie werden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der eine Entscheidung über die Haftfrage herbeiführen wird.

