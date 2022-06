Am Sonntagnachmittag (19.06.2022) konnte in der Nürnberger Innenstadt ein mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen werden. Zuvor versuchte der 44-jährige Mann vor der Polizeistreife zu flüchten. Gegen 16.00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Nähe des Hauptbahnhofs auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher beim Erblicken der Beamten sofort flüchten. Die Beamten konnten den Flüchtenden nach kurzer Verfolgung rasch einholen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige das hochwertige Mountainbike kurz zuvor in der Innenstadt von einem Fahrradständer entwendet hatte.

Nachdem er zu dem entwendeten Fahrrad noch verschreibungspflichtige Medikamente ohne entsprechende ärztliche Verordnung mit sich führte, wurde neben dem Verdachts des Fahrraddiebstahl noch ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell